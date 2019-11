Honda Vitesse, è ufficiale. Il club olandese tessera l’ex Milan

Honda Vitesse, è ufficiale il tesseramento del giapponese con la squadra olandese. Ecco le prime parole del calciatore ex Milan

Keisuke Honda ha finalmente trovato squadra. Il giapponese le aveva provate tutte per farsi notare da un club che decidesse di puntare su di lui. Dall’appello su Twitter a quello su Linkedin, ora l’ex Milan ha un club.

Si tratta del Vitesse, squadra che milita in Eredivisie che, qualche settimana addietro, aveva deciso di farlo provare. Il calciatore ha convinto la società a tesserarlo. «Spero che i tifosi olandesi si ricordino ancora di me. Farò di tutto per impressionare in campo. Voglio essere importante per la squadra», le sue parole per presentarsi.