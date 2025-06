Huijsen si presenta al Real Madrid: «Ho realizzato il sogno di una vita. Con Xabi Alonso penso che...» - Calcio News 24

Huijsen ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sua presentazione con la maglia del Real Madrid

«Questo è il club della mia vita». Con queste parole, Dean Huijsen ha dato ufficialmente il via alla sua avventura nel Real Madrid. L’ex difensore di Juventus e Roma è stato presentato in conferenza stampa, dove ha dichiarato: «È il giorno più bello della mia vita. È un sogno essere qui. Farò di tutto per questa squadra». Ha poi spiegato la scelta del numero 24, dicendo che era l’unico disponibile e ha aggiunto che non c’è altro club come il Real Madrid, che considera il miglior al mondo.

Huijsen ha anche parlato del suo rapporto con Xabi Alonso, l’allenatore del Real Madrid, dicendo: «Abbiamo parlato un po’ su cosa si aspetta da me. Penso che saranno anni fantastici». E riguardo a se stesso, ha dichiarato: «Mi troverò molto bene con il calcio di Xabi. Darò il mio contributo alla squadra e cercherò di fare tutto il possibile».

Riflettendo su quanto accaduto recentemente, ha detto: «Se a Natale mi avessero detto che avrei esordito con la Spagna e firmato per il Madrid, non ci avrei mai creduto. Esordire con la nazionale e firmare per il Real Madrid è un sogno che si avvera».

Huijsen è consapevole delle alte aspettative del club e ha risposto con determinazione: «Penso di aver dimostrato di essere pronto. Voglio vincere tutto, sono molto ambizioso». Sulla sua personalità, ha ammesso di essere un ragazzo calmo: «Sono rilassato, vivo la mia vita e faccio ciò che amo. Cerco di essere umile e di lavorare duro».

Non poteva mancare un riferimento a Sergio Ramos, suo idolo: «Mi ha mandato un messaggio quando la trattativa è stata ufficializzata. È il miglior difensore della storia». Huijsen ha anche parlato della sua capacità di portare palla, una qualità che ha sviluppato nel tempo.

Infine, ha ricordato la chiamata di Mourinho, che ha avuto un ruolo fondamentale nel suo trasferimento alla Roma e ha influenzato anche la sua decisione di approdare al Real Madrid: «Quando Mourinho chiama, bisogna ascoltarlo».

Emozionato al fianco dei suoi genitori durante la presentazione, ha concluso: «È un sogno. La mia famiglia è orgogliosa di me». Riguardo al fatto di essere il difensore più costoso nella storia del club, ha aggiunto: «Non mi pesa, mi concentrerò solo a dare il massimo».