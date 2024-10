Hummels: «Roma, mi piace tutto di te! Ecco quando potrei ritornare titolare con i giallorossi»

Le dichiarazioni del difensore della Roma Hummels su quella che è la sua nuova avventura tra ambizione e voglia di fare bene

Al Corriere dello Sport, il difensore della Roma Hummels, ha rilasciato qualche dichiarazione su questa avventura,

LE PAROLE DI HUMMELS – «È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter, ma giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev. Trastevere è il mio quartiere preferito, mi piace davvero tanto passeggiare lungo le sponde del Tevere e respirare la storia di questa città. I vicoli, i tifosi, il cibo… Mi piace tutto. Buona la pasta, e se devo scegliere dico la carbonara. È eccezionale».