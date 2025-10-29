Hürzeler (all. Brighton) su Ferguson: «Serve pazienza, è giovane e deve adattarsi alla Roma. Questa è la cosa più importante»

Hürzeler (allenatore ddel Brighton) ha parlato della difficile esperienza di Evan Ferguson alla Roma, invitando alla calma e alla fiducia nel giovane centravanti

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Evan Ferguson con la Roma. L’attaccante irlandese classe 2004, arrivato in estate in prestito dal Brighton, sta faticando a trovare spazio e continuità sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe addirittura valutando la possibilità di interrompere il prestito già nel mercato di gennaio, per poi tornare sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo.

In conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Lega contro l’Arsenal, il tecnico del Brighton Fabian Hürzeler ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione del giovane attaccante, difendendolo e sottolineando l’importanza di concedergli tempo per adattarsi al nuovo contesto.

LE PAROLE DI HÜRZELER – «Non è facile per Evan entrare in una nuova cultura e giocare un tipo di calcio differente. Penso che dobbiamo essere pazienti, è ancora giovane e ha bisogno di adattarsi. Penso abbia iniziato bene, poi è naturale che accadano cose del genere. La cosa più importante è che non rimpianga ciò che sta facendo, che superi queste fasi. Così cresci a livello di personalità, diventi più maturo».

Ferguson, che finora ha collezionato pochi minuti in Serie A, resta un talento su cui il Brighton punta molto per il futuro, ma la sua avventura italiana si sta rivelando più complicata del previsto. Gasperini, dal canto suo, dovrà decidere se continuare a dargli fiducia o se favorire un ritorno anticipato in Premier League, dove il classe 2004 potrebbe ritrovare continuità e fiducia nei propri mezzi.