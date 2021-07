Hysaj canta “Bella Ciao” e i tifosi biancocelesti esplodono sui social: ecco la reazione per il gesto del terzino albanese – VIDEO

Bufera social in casa Lazio. Elseid Hysaj, per ovviare all’usuale pratica della canzone per i nuovi arrivati, ha intonato “Bella Ciao” canzone della resistenza partigiana italiana nella Seconda Guerra Mondiale.

Come riporta Gazzetta.it, alcuni tifosi si sono infuriati per la scelta della canzone: «Se cantavi l’inno della Roma era meglio», «Magari si spacca tutto». Il tutto seguito da alcune reazioni dei tifosi che non vogliono l’associazione della Lazio con ideologia fascista.