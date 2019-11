Hysaj Roma, Petrachi pronto all’affondo: la mossa del d.s. per il terzino

Hysaj Roma, il direttore sportivo Petrachi studia le mosse per portare il terzino nella Capitale già a gennaio: ecco come si muoverà

Zappacosta è ai box per infortunio, Florenzi e Santon non convincono tanto, Spinazzola è fragile muscolarmente. Ecco che per questi motivi Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha la seria intenzione di prendere a gennaio Elseid Hysaj.

Il dirigente, spiega il Corriere dello Sport, studia la mossa adatta per convincere il Napoli. Secondo il quotidiano si profilerebbe una trattativa “stile Smalling“, ovvero un prestito fino al termine della stagione, per poi trattare un eventuale riscatto. Rimane da limare la volontà dei partenopei.