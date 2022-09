I quattro ex nerazzurri di Roma Atalanta (che hanno scritto la storia della Dea)

Contro la Roma saranno presenti quattro giocatori ex Atalanta che, a loro modo, hanno scritto la storia nerazzurra negli ultimi anni

Roma Atalanta è una partita molto particolare non soltanto per la posta in palio, ma anche per i quattro ex nerazzurri che hanno a loro modo scritto la storia della Dea negli ultimi anni.

IBANEZ – Un rimpianto? Forse, ma il ragazzo arrivò a Bergamo nel 2019 come uno dei giocatori più promettenti del calcio brasiliano. Nonostante ciò, poco spazio per l’ex numero 41 nerazzurro, plusvalenza e solo due presenze (di cui una contro lo Shakhtar).

SPINAZZOLA – Prima dell’esplosione di Robin Gosens era lui il titolare sulla fascia. Gasperini crede in lui e con Gomez forma un duo a sinistra tanto preciso quanto impeccabile. Una sbavatura durante l’estate 2017 (quando voleva tornare alla Juve), poi il contributo dato tra Europa League e campionato.

MANCINI – Con Caldara partito e l’infortunio di Varnier, l’Atalanta doveva fare affidamento su di lui per trovare un po’ di qualità in difesa. Il ragazzo peccava un po’ sul piano della solidità, ma a costruzione e goal (precisamente 7) nulla da dire.

CRISTANTE – Il trequartista per eccellenza tra goal, costruzione, assist e intesa con i compagni di reparto. 6 assist, 15 goal (di cui si sottolineano quelli contro Everton e Juventus) e tanti ricordi indelebili a Bergamo.