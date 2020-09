Iachini: «Chiesa va via? Non ci sono segnali» – VIDEO

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa in conferenza stampa in vista del match contro il Torino

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa nel corso della conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni:

«I giocatori, finché indossano la maglia della Fiorentina, sono qua e devono lottare dal 1′ al 90′ per il bene della squadra, dei compagni, della città e dei propri tifosi. Non c’è stato un allenamento in cui Chiesa mi abbia fatto pensare una cosa diversa da questa».