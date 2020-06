Iachini elogia Ribery: «Lo vorrei sempre in campo» – VIDEO

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio. Queste le parole del tecnico viola su Ribery.

«Per noi è un valore importante, da quando sono qui non l’ho mai avuto. Ci darà una mano, anche se è normale che non abbia i 90′ minuti. Toglierlo dal campo mi dà fastidio. Oggi anche i compagni hanno fatto un’ottima gara, dispiace tornare a casa senza punti soltanto per due episodi in cui la Lazio è stata molto cinica»