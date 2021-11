Iachini esalta Vlahovic: «Ho lavorato anche con Icardi, ma il serbo è il migliore»

L’ex tecnico viola Iachini ha parlato di Dusan Vlahovic, che ha allenato ai tempi della Fiorentina

Giuseppe Iachini, ex allenatore anche della Fiorentina, in una intervista a Tuttosport ha parlato di Dusan Vlahovic, allenato ai tempi della Viola, e ponendolo al di sopra di tutti gli altri attaccanti.

VLAHOVIC – «Parliamo di un grandissimo talento. Quando arrivai a Firenze, Dusan aveva già esordito in A e fatto i primi gol, ovviamente era ancora acerbo ed inesperto. Poi a fermare la sua crescita ci furono lo stop per la pandemia e lui che si prese il Covid. All’inizio del campionato successivo lo dovetti alternare con Kouamé perché la condizione di tutti non era ottimale. Quando tornai a marzo, dopo l’esonero, era esploso e ne fui felice: era più sicuro, determinato. Ho lavorato con tanti grandi attaccanti: Belotti, Icardi, Eder… Vlahovic è tra i migliori».