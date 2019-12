Iachini svela: «Ho ricevuto tante offerte sia da squadre italiane che estere»

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa delle tante offerte arrivate sia dalla Serie A che da squadre straniere

«I contatti si sono verificati dopo la partita persa contro la Roma. Lì ho parlato per la prima volta con i direttori. Nello stesso tempo, già mi erano arrivate altre proposte che non avevo accettato in Serie A e all’estero, anche una Nazionale. Ho aspettato perché non ritenevo opportuno i progetti proposti. E’ arrivata la chiamata della Fiorentina, ho avuto il piacere di conoscere Commisso e Barone, molto attaccati alla Fiorentina. Una cosa importante per poter creare dei presupposti in vista del futuro»