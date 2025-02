Iago Falque-Toro: «Elmas è bel colpo, se Casadei farà bene in granata potrà giocare ovunque. I tifosi si tengano stretto Cairo, ha sempre messo soldi nel club»

Le parole di Iago Falque, ex attaccante spagnolo con un passato in Serie A, sulle mosse di calciomercato del Toro. I dettagli

Nel Toro, Iago Falque ha giocato 4 anni. Lo spagnolo adesso è in Costarica, da svincolato: La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato per parlare dei granata di oggi.

L’ESPLOSIONE DI MILINKOVIC – «Altroché, sta facendo una stagione clamorosa. Quando io ero al Toro, il titolare era Sirigu ma in allenamento si vedeva che Vanja era un mostro. Poi, per fortuna, è riuscito a farlo vedere con continuità. Ha avuto dal club la fiducia che meritava. É diventato veramente un campione tra i pali».

SEGUE IL TORO – «Non ho mai smesso da quando sono andato via. Avrò visto il 90% delle partite del Toro in tv, da quando a dicembre ho risolto il contratto non me ne perdo una. Mi piace molto vedere il Toro».

COSA PUO’ DIVENTARE CASADEI – «Uno dallo spessore europeo. Le qualità ci sono, ha una potenzialità pazzesca. Il Toro è la piazza perfetta per farlo crescere: è un ambiente esigente, con grandi tifosi e una storia meravigliosa. Tu devi essere preparato, perché la maglia del Toro pesa tanto. É un club importante che ha sempre gli occhi di tutti puntati addosso: tv, giornali, gli altri. Se fai bene al Toro, puoi fare bene ovunque».

BIRAGHI – «L’ho affrontato tante volte da avversario: aggiunge tanta esperienza, è una sicurezza a sinistra. Mi ha sempre trasmesso l’immagine di un ragazzo molto serio e professionale. Il Toro aveva bisogno di uno così, ti completa alla grande».

ELMAS – «Ha caratteristiche diverse dalle mie, ma mi somiglia: è tecnico, intelligente, ha il gol e si inserisce bene tra le linee. É proprio un bel colpo».

IL RAPPORTO COL CLUB – «Con il presidente Urbano Cairo ho sempre avuto un grande rapporto. Ha fatto tante cose buone per il Toro: è sempre stato un presidente appassionato e tifoso. Ha sempre investito tanto mettendoci molti milioni, i soldi li ha sempre spesi e sulla gestione non gli si può dire nulla. É stato ed è un grande presidente della storia del Toro. Anche a gennaio ha fatto un mercato costoso e intelligente. Il Toro è una società in salute e il merito è del presidente. I tifosi se lo tengano stretto».