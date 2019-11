Zlatan Ibrahimovic saluta ufficialmente Los Angeles e gli Stati Uniti, che lascerà a gennaio: «Venni, vidi, vinsi. Grazie ai Los Angeles Galaxy per avermi fatto di nuovo sentire vivo. Ai fan dei Galaxy: avete voluto Zlatan, vi ho dato Zlatan. La storia continua, ora tornate a guardare il baseball».

E il club tedesco dello Schalke 04 si candida come prossima squadra dello svedese, rispondendo: «Non preoccuparti Ibra, non c’è il baseball qui a Gelsenkirchen».

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019