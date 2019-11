Ibrahimovic, annuncio a sorpresa sui social: svelata la sua nuova squadra?

Ibrahimovic, annuncio a sorpresa sui social: svelata con un video la sua nuova squadra dopo l’addio a Los Angeles?

Ibrahimovic, tanto per cambiare, prende tutti in contropiede. E, sui propri profili social, pubblica un video che – in tutto e per tutto – ricorda quelli con cui le squadre annunciano un nuovo acquisto. Svelata dunque la sua nuova destinazione, dopo l’addio ai Los Angeles Galaxy?

Il post del 38enne, infatti, rivela una maglia dell’Hammarby, società di Stoccolma. Con tanto di nome sulla schiena. Sarà dunque quella la prossima fermata della sua carriera?