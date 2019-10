Ibrahimovic Bologna, prosegue il pressing di Mihajlovic: la situazione

Ibrahimovic Bologna, Mihajlovic continua il pressing sullo svedese per averlo sei mesi in Emilia. E adesso Saputo si fa ingolosire

La voce che vorrebbe Zlatan Ibrahimovic al Bologna continua a inseguirsi, facendo sognare tutti i tifosi felsinei. Secondo il Corriere dello Sport, starebbe continuando il pressing di Sinisa Mihajlovic sul giocatore.

L’allenatore vorrebbe lo svedese in rossoblù per sei mesi. L’idea del tecnico comincia ad essere appoggiata anche da Saputo, che si sta facendo ingolosire dalla possibilità di avere l’ex Psg in rosa.