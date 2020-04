Ibrahimovic contro il Malmo: «Gli ho regalato 100 milioni di corone, sono stato troppo buono»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della sua ex squadra, il Malmo, ai microfoni di Dplay Sweden. Le sue parole

Ai microfoni di Dplay Sweden (www.dplay.se) Zlatan Ibrahimovic ha risposto alle contestazioni dei tifosi del Malmo che lo vedono come un traditore da quando è passato all’Hammarby.

REAZIONI AL MALMO – «Possono fare quello che vogliono. Possono credere a quello che vogliono. Ho giocato per il Malmo e ho fatto quello che ho fatto per quella squadra anche se non ero il benvenuto lì e non mi volevano. Anche se mi è stato strappato il mio primo contratto. Nonostante questo ho deciso di aiutare il club e gli ho regalato 100 milioni di corone. La mia sensazione è che sono stato troppo buono. Una squadra svedese che ottiene più di 100 milioni di corone? In questi tempi difficili, è buono no? Allora dovrebbero essere riconoscenti, non ero voluto, non ero il benvenuto, ero l’ultimo della fila».

MALMO – «Non ci ho pensato molto, volevo restituire qualcosa alla Svezia. C’è stata questa opportunità e ho pensato che fosse un’idea fantastica. Non ho pensato a molto altro, ho avuto la possibilità di imparare e contribuire in un altro modo a cui sono abituato. Voglio dire, al Malmo ho dato più di 100 milioni di corone, quindi ho fatto qualcosa per loro, giusto?»