Ibrahimovic: «Voglio lasciare il segno in questa Lazio. Ecco cosa mi manca per il salto di qualità»

Ibrahimovic, il neo attaccante della Lazio interviene in conferenza stampa: la presentazione del giocatore

Arijon Ibrahimovic, neo attaccante della Lazio, interviene in conferenza stampa. Il club biancoceleste presenta uno degli acquisti del mercato di gennaio a partire dalle 15.00.

Fabiani: «Nel segno di un progetto di ringiovanimento che ci siamo prefissati. Era già noto al calcio italiano, ha fatto cose egregie nel Frosinone, ha attirato la nostra attenzione. Debbo ringraziare sia lui che il suo procuratore che ce lo hanno dato in prestito dal Bayern. Mi auguro possa far vedere anche qui alla Lazio il suo valore. Sono convinto che comunque, per lui, il futuro nel calcio sarà ricco di soddisfazioni alla Lazio o fuori dal mondo Lazio. Ha doti innate, spiccate qualità tecniche. Lo abbiamo preso, inserito in un contesto funzionale, senza alterare equilibri in uno spogliatoio dove tutto sommato i ragazzi che hanno preso parte alla prima parte di campionato hanno fatto qualcosa di straordinario».

RUOLO – «Sicuramente la posizione che preferisco è centrocampista, ma posso giocare ovunque, darò il massimo per far vedere le mie qualità».

COSA MANCA PER ACQUISTARE CONTINUITA’ – «Mi sono allenato tantissimo in questo periodo dove sono un po’ sparito. Non ho avuto le possibilità che avrei voluto avere al Bayern. Posso migliorare nel lavorare più intensamente, giocare di più e avere più presenza sul campo».

SPAZIO NELLA LAZIO – «Ho parlato con il direttore, l’allenatore e i compagni, credo avrò la mia possibilità se giocherò bene e mi impegnerò tanto. Se do risultati positivi questa cosa verrà portata avanti. Dipende da me e lo farò».