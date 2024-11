Ibrahimovic: «Milan, da dirigente voglio vincere tutto! Quei giocatori mi rendono felici. Ho smesso perché...»

Ibrahimovic ha parlato del suo Milan ai microfoni della UEFA: tra il ruolo da dirigente, i suoi obiettivi e tanto altro ancora: le dichiarazioni

Ibrahimovic ha concesso una lunga intervista a UEFA Champions League Magazine prima di Real Madrid Milan che è stata pubblicata oggi.

LE EMOZIONI DEI 125 ANNI DEL MILAN – «Si vede nel club: tutti sono entusiasti. Faremo grandi cose per il 125° anniversario e abbiamo qualche sorpresa in programma. Il Milan fa parte della storia del calcio. Noi siamo solo una nuova generazione in questa storia. E andiamo indietro nel tempo, portiamo il passato al presente, e lo mescoliamo. Questo è ciò che rappresenta il Milan. Lo facciamo dall’interno e, ovviamente, ognuno ha la sua opinione dall’esterno, ma dobbiamo ricordare a noi stessi come era prima per andare verso il futuro. E mentre sono qui, voglio ringraziare Berlusconi e Galliani, perché siamo tutti qui grazie a loro».

RITORNO AL MILAN DA DIRIGENTE – «Cosa mi ha spinto a prendere questa decisione? Credo nel progetto, credo in ciò che rappresenta il Milan, e penso di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e della proprietà perché vogliono fare cose straordinarie. Vogliono fare la storia, vincere, e quando si parla di vincere, è lì che mi sento vivo, perché voglio vincere, farò qualsiasi cosa per vincere e non mollo finché non vinco. Ora lavoro per il club da un’altra prospettiva. Non posso influire o dare il mio contributo in campo, sto lavorando dall’esterno, ho molto da imparare. Entro in questa nuova situazione con umiltà, passo dopo passo, e sto imparando molto. Mi sento legato al Milan in un modo particolare anche dopo la mia carriera, e voglio fare grandi cose con il Milan».

IL SUO RAPPORTO COL MILAN – «Ho giocato in molti club, club straordinari, grandi squadre, ma il club che mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Sono stato qui due volte, e apprezzo molto ciò che rappresenta il Milan. La prima volta che ero qui, ho provato felicità nel giocare, e la seconda volta mi hanno dato amore, e sento di voler solo restituire qualcosa. Sono orgoglioso, felice e molto ambizioso nell’aiutare e restituire. Non sono in una situazione in cui voglio ricevere; al contrario, voglio dare qualcosa in cambio. Ovviamente, non mi sento frustrato, anche se a volte vorrei essere in campo e aiutare direttamente il Milan, ma ora gioco un ruolo diverso e accetto di essermi ritirato, quindi contribuisco da un’altra angolazione».

LA VITA DOPO LA CARRIERA DA CALCIATORE – «Dico, da quando ho accettato di smettere di giocare, sto bene. Sono in pace con questa decisione, quindi non sento la mancanza di giocare a calcio. Quando dico che a volte mi sento frustrato a non essere in campo, è più per via della mia esperienza e di quello che so fare. Ma non è che mi manchi giocare in sé. Da quando ho deciso di smettere, sono in pace con questo. Sono felice, mi sento bene, e lavoro con impegno in questo nuovo ruolo. Ho ottimi colleghi e lavoro con persone valide che mi aiutano, quindi siamo un grande team. Siamo giovani, affamati, con grandi ambizioni e una grande visione, e nessuno è soddisfatto finché non otteniamo ciò che vogliamo, che è vincere. È davvero straordinario, quindi io li seguo».

IL RAPPORTO CON I GIOCATORI – «Parliamo molto con i giocatori. Io personalmente parlo molto con loro, ho contatti quotidiani. Fa parte del mio ruolo stare vicino a loro, aiutarli, consigliarli. Ci sono dinamiche diverse nelle varie situazioni e fa parte del mio percorso».

LA SUA AMBIZIONE COL MILAN – «L’ambizione è fare la storia. Fare la storia significa vincere trofei, e il Milan storicamente ha vinto molti trofei, quindi è qualcosa che va avanti. Ovviamente puntiamo a questo, ma è un lavoro in corso. Tante cose devono andare al loro posto e bisogna fidarsi del processo, perché si lavora in modo diverso e sotto condizioni diverse. Per esempio, diamo molta attenzione ai giovani ora perché crediamo in loro. Vogliamo offrire loro una piattaforma dove possano crescere e diventare giocatori di alto livello in Serie A. Solo questa stagione abbiamo creato Milan Futuro, una parte della nostra accademia. L’abbiamo creata questa stagione perché ci crediamo fortemente. Diamo grande attenzione ai giovani per sviluppare il futuro, e con Milan Futuro, diamo loro la possibilità di giocare anche calcio professionistico in Serie C, che è una grande sfida. Ma il cuore del nostro lavoro è la prima squadra; quindi, tutte le risorse e gli sforzi sono dedicati a essa. Lavoriamo duro e abbiamo grandi ambizioni, come ho detto. I risultati devono arrivare perché, se non vinci, non ottieni qualcosa in cambio. Quest’anno mancano alcuni risultati, ma ci sono molte novità nel club. Milan Futuro è una novità, stiamo cambiando l’accademia, abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori. Sono tante cose nuove che devono integrarsi e, quando lo faranno, cominceremo a volare».

LA SFIDA PER UN MILAN GLOBALE – «Il Milan è già globale. Guardando alla storia, il Milan è globale. È conosciuto in tutto il mondo; ovunque andiamo, è conosciuto. E guardando ai risultati storici, il Milan è al vertice. Ora il Milan non ha sofferto, ma ha avuto meno successo in Europa, e uno dei nostri obiettivi è tornare al top del calcio europeo, perché il Milan appartiene al calcio europeo di vertice. Ma non ci sono scorciatoie per arrivarci. Se guardiamo al calcio italiano, non possiamo paragonarlo alla Premier League. Dobbiamo lavorare in condizioni diverse, essere più intelligenti e fare mosse diverse, e questo è ciò che stiamo facendo. Lo scopo è rimanere chi siamo e arrivare sulla scena globale, perché il Milan è globale».

PULISIC E REIJNDERS – «Penso che Christian sia il nostro “Captain America”. Sta facendo cose straordinarie, si vede che è felice; essere al Milan rende felice ogni giocatore. Questa non è solo una mia opinione; ogni giocatore ti direbbe la stessa cosa. Hanno un contesto ottimale per concentrarsi solo sul calcio e sul rendimento in campo. Per quanto riguarda Pulisic, lo abbiamo rivitalizzato e ora si vede che è davvero felice in campo, e per questo sta rendendo ad alto livello. Anche fuori dal campo è fondamentale per noi. Quanto a Reijnders, penso sia il giocatore che è cresciuto di più in breve tempo. È arrivato dall’Olanda, dal grande lavoro fatto all’AZ, e sta facendo un lavoro eccezionale. È diventato un giocatore importante per la squadra, per il club e per la sua nazionale, dimostrando di essere un profilo di alto livello. Sono molto soddisfatto di entrambi, e sono fondamentali per noi».

I GIOCATORI OLANDESI E IL MILAN – «Se andiamo indietro, c’è il trio storico con van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit, che sono stati icone e simboli del club. I giocatori olandesi hanno un bel curriculum nel club, e Reijnders sente un po’ la pressione di essere olandese e dover dimostrare il suo valore. Ma sta facendo un ottimo lavoro. Siamo molto soddisfatti di lui, e deve continuare così. Come ogni giocatore del Milan, però, verrà ricordato per ciò che vince. Se non vinci, non vieni ricordato».