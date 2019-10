Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno in Italia: ecco il motivo

Ibrahimovic pare sempre più vicino ad un clamoroso ritorno in Italia: ecco il motivo e gli scenari futuri dello svedese

Zlatan Ibrahimovic ha rotto con gli Stati Uniti. In maniera definitiva, con ogni probabilità. Lo svedese è uscito dal campo furioso e in vena di litigi per l’eliminazione dei suoi Los Angeles Galaxy dai playoff. E, adesso, le ipotesi Napoli o Bologna sono più vicine.

«È troppo presto per parlare, ho ancora due mesi di contratto – ha spiegato Ibra -. Vedremo cosa succede. Se rimanessi sarebbe positivo per la Mls, perché tutto il mondo la guarderebbe. Se non sarà così, nessuno ricorderà cosa sia la Major League Soccer».