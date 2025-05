Icardi al Como! La pazza idea di Fabregas per potenziare l'attacco. Ritorno in Italia possibile? L'indiscrezione - Calcio News 24

Icardi pronto a vestire la maglia del Como? Il centravanti ex Inter vuole ritornare in Italia, e la squadra di Fabregas sogna il grande colpo

Se c’è una cosa che ha insegnato il calciomercato Como è sicuramente quella di buttare il cuore oltre l’ostacolo, anche se i soldi riescono sempre a trasformare i sogni in realtà. Nel mezzo anche l’ultima pazza idea della squadra di Fabregas per il prossimo anno.

Secondo quanto riportato dal portale Fanatik, il Como sta spingendo per provare a comprare Mauro Icardi: ex centravanti dell’Inter che vuole rilanciarsi in Italia.