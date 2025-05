Icardi Como, colpo possibile in vista dell’estate. Dietro l’angolo però quell’ostacolo per sbloccare l’affare

Icardi Como, sogno possibile per quanto concerne l’acquisto del centravanti del Galatasaray. Che ostacoli ci sono a fronte di questo possibile colpo?

Icardi al Como? Missione possibile considerando non soltanto il dio denaro della società lombarda, ma anche per le ambizioni che vedono i comaschi voler puntare sempre più in alto e magari sognare la prima Europa dopo il ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ostacolo sarà quello di capire quale sarà il futuro di Osimhen e del possibile riscatto del Galatasaray.