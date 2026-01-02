Icardi e il ritorno in Serie A. La situazione attuale non lascia alcun dubbio sulla punta - Calcio News 24

Icardi e Serie A: il ritorno al Milan resta una suggestione. La situazione attuale del centravanti

Il nome di Mauro Icardi continua a circolare nei rumor di mercato, ma il suo ritorno in Serie A, sponda Milan, appare sempre più complicato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fabrizio Romano, le trattative tra il club rossonero e l’attaccante argentino del Galatasaray non sono mai decollate, nonostante le voci di un possibile rientro in Italia nel mercato invernale 2026.

Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha smentito ogni contatto concreto: al momento non risultano passi ufficiali né colloqui diretti con l’entourage di Icardi. La situazione di stallo riguarda anche altri club italiani che avevano mostrato interesse, come Roma e Como. Una delle principali difficoltà resta l’ingaggio dell’ex Inter, stimato intorno ai 10 milioni di euro annui, una cifra fuori dai parametri del Milan, soprattutto dopo l’acquisto di Niclas Füllkrug con un contratto più sostenibile.

La strategia del Milan nel reparto offensivo è chiara: con Füllkrug già in squadra e pronto all’esordio a Cagliari, la dirigenza guidata da Igli Tare non intende appesantire il monte ingaggi con un profilo “pesante” come quello di Icardi, a meno di una cessione importante. In questo scenario, l’eventuale arrivo di un nuovo centravanti sarebbe legato esclusivamente alla partenza di Christopher Nkunku, attualmente nel mirino del Fenerbahçe.

Nonostante il fascino di un ritorno del “bomber da area di rigore”, la filosofia del Milan oggi punta su giocatori più integrati nel gioco corale e con costi sostenibili. Per Icardi, dunque, la strada verso un ritorno in Serie A resta più una suggestione per i tifosi che una concreta possibilità di mercato.

Il club rossonero mantiene la prudenza, concentrandosi sulla valorizzazione degli acquisti recenti e sul rafforzamento del collettivo, mentre il nome di Icardi continua a popolare le cronache senza però tradursi in trattativa reale.