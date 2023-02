Icardi, Galatasaray in stand-by: lui sogna il grande ritorno

Mauro Icardi mette il Galatasaray in stand-by: l’attaccante argentino sogna infatti un grande ritorno. Le ultime

Il Galatasaray si è detto pronto a riscattare definitivamente il cartellino di Mauro Icardi, protagonista di un’ottima annata fin qui con la maglia della formazione di Istanbul. Ma a mettere in pausa l’affare è lo stesso argentino.

Secondo quanto riferito da Fanatik, infatti, l’attaccante accetterebbe di restare in Turchia solamente se gli si dovessero chiudere le porte di un ritorno in Italia, sua vera meta per la prossima stagione.