Icardi Juve, i bianconeri pensano allo scambio col PSG: la situazione

Calciomercato Juve: per arrivare a Icardi, i bianconeri starebbero pensando di proporre uno scambio al PSG

La Juventus sta facendo un tentativo serio per Icardi a gennaio. Ne è convinto Tuttosport che spiega come il club voglia provare a prelevare il giocatore in prestito dal PSG per 6 mesi con diritto di riscatto ( i parigini vorrebbero l’obbligo).

Non è da escludere però che la Juve possa tentare di giocarsi la carta Arthur, giocatore apprezzato da Leonardo. Di certo la Icardi tornerebbe volentieri in Serie A, anche perché si dice che sotto la Tour il feeling con Messi non sia dei migliori.

