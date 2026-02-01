Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per l’argentino: ecco cosa sta succedendo per rafforzare l’attacco. Ultimissime

Icardi Juventus, sondaggio del club bianconero per l’attaccante argentino: cosa sta succedendo per l’attacco. Ultimissime

Il calciomercato invernale della Juventus si accende con una suggestione che profuma di nostalgia e gol pesanti. Mentre le lancette corrono inesorabili verso la chiusura delle trattative, la dirigenza bianconera sta tentando un affondo disperato per regalare a Luciano Spalletti il centravanti di peso richiesto per la corsa Champions. L’indiscrezione, lanciata dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha del clamoroso: Ottolini ha effettuato un sondaggio esplorativo per Mauro Icardi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il profilo: il “killer” che manca a Spalletti

Il nome di Icardi non è nuovo nelle orbite della Continassa, ma questa volta la necessità tecnica è impellente. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter e oggi idolo assoluto del Galatasaray, sta vivendo una seconda giovinezza a Istanbul, dove ha ritrovato una condizione fisica invidiabile e numeri da capocannoniere. Per Spalletti, Maurito rappresenta l’identikit perfetto: esperienza internazionale, cinismo sotto porta e quella “cattiveria” agonistica necessaria per risolvere le partite bloccate del campionato italiano.

I nodi: ingaggio e il muro turco

Se la suggestione tecnica è affascinante, la realtà della trattativa è un percorso a ostacoli. L’operazione non si preannuncia affatto semplice per due motivi principali. Il primo è la volontà del Galatasaray: il club turco considera l’argentino un pilastro inamovibile del proprio progetto e non ha intenzione di privarsene a cuor leggero. Il secondo nodo è prettamente economico e strutturale. La Juventus, fedele alla sua linea di sostenibilità, ha proposto un prestito con diritto di riscatto, cercando di posticipare l’investimento. Una formula che cozza con le pretese di Istanbul, che accetterebbe di sedersi al tavolo solo per una cessione a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto garantito, oltre al problema dell’ingaggio pesante del giocatore. È una corsa contro il tempo: la Juventus ci prova, sognando il colpo da novanta sul filo di lana.