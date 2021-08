Icardi Juventus, tentativo last minute dei bianconeri. E se salta...

Calciomercato Juventus: i bianconeri proveranno a prendere anche Mauro Icardi, ma avrebbero già pronta anche l’alternativa

Secondo Tuttosport, anche dopo il colpo Kean, la Juventus resta con le antenne dritte per un eventuale secondo colpo in attacco. I contatti con gli ultimi giorni con Mauro Icardi non sono stati entusiasmanti, ma il mercato può cambiare da un momento all’altro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Se entro martedì dovesse aprirsi l’opportunità di arrivare all’argentino la Juventus farà un tentativo per il più classico dei last minute. Occhio anche a Giacomo Raspadori, per il Sassuolo è incedibile ma la Juve potrebbe provare ad anticipare un investimento che ha in mente di fare in futuro.