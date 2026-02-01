Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime

Icardi Juventus, cosa filtra sul suo possibile sì e a che punto è l’operazione con il Galatasary. Tutti gli aggiornamenti

Digerito il passaggio di Jean-Philippe Mateta al Milan e preso atto delle difficoltà nell’arrivare a Kolo Muani, la Juventus si ritrova improvvisamente davanti a un’ipotesi clamorosa che arriva direttamente da Istanbul. Le ultime voci provenienti dalla Turchia parlano infatti di una decisa apertura di Mauro Icardi verso il club bianconero.

L’attaccante argentino, ancora legatissimo alla Serie A, vedrebbe di buon occhio un ritorno immediato nel campionato italiano, soprattutto alla guida di una squadra di vertice. Per questo avrebbe già dato piena disponibilità a trasferirsi senza esitazioni.

Icardi alla Juve: cosa filtra sul suo possibile ritorno in Italia Secondo Alfredo Pedullà, Icardi avrebbe addirittura accettato un contratto di sei mesi, con possibilità di rinnovo e opzione futura. Il prossimo passo sarà chiedere al presidente del Galatasaray di liberarlo. La sua apertura rappresenta un assist pesantissimo per la Juventus, anche se l’operazione resta complessa, tra incastri economici e delicate questioni diplomatiche.

Sul piano tecnico, però, non ci sono dubbi: Icardi incarna perfettamente il profilo del finalizzatore d’area che Luciano Spalletti invoca da tempo. Un vero predatore dei sedici metri, capace di trasformare in gol qualsiasi pallone vagante e di portare quella cattiveria agonistica indispensabile per sbloccare le partite più ostiche. Intanto, i suoi agenti sono già al lavoro a Istanbul per provare a superare le resistenze del Galatasaray e consegnare il centravanti alla Juventus.

