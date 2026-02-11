Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano

Icardi può tornare in Serie A? La verità sulle voci in merito alla corte della Juventus per la prossima: il retroscena svelato da Romano

Nelle ultime frenetiche ore della sessione invernale, una suggestione di mercato ha scosso l’ambiente bianconero: il possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus. A fare chiarezza sulla vicenda è intervenuto Fabrizio Romano, noto esperto di trasferimenti, che ha svelato i retroscena dell’operazione mancata tramite il suo canale YouTube. Secondo quanto emerso, l’ex capitano dell’Inter, attualmente stella del Galatasaray, è stato effettivamente offerto alla Vecchia Signora dal suo entourage, e non cercato attivamente dal club.

Sebbene ci fosse un’apertura iniziale e un certo entusiasmo da parte del bomber argentino, la dirigenza torinese non ha mai intavolato una vera trattativa. Si è trattato di una valutazione rapida, durata poche ore, che non ha avuto seguito concreto. Guardando al futuro, le porte per giugno sembrano chiuse: nonostante il contratto in scadenza con i turchi, la società non sta lavorando al suo ingaggio. I piani di mercato per la prossima stagione, guidati da Damien Comolli e Marco Ottolini, prevedono strategie differenti e obiettivi diversi per rinforzare l’attacco.

PAROLE – «In tanti ci chiedono se il discorso Icardi possa essere rivisto per la Juve in estate visto il suo contratto in scadenza col Galatasaray: a me non risulta. A me risulta che sia stato offerto alla Juventus, non che abbiano provato a prenderlo, è diverso: e questa rimane la versione della Juve, al momento non si sta lavorando ad un discorso Icardi per l’estate. Ci sono altri programmi, non mi risulta la Juve operativa in tal senso: è un discorso lasciato lì come proposta fatta a gennaio su cui sono state fatte delle valutazioni. Una suggestione, la Juve può averci pensato per qualche ora ma non ha trattato: è stato proposto Icardi con entusiasmo iniziale lato giocatore ma lì finisce il discorso».