Icardi pronto a “tradire” il suo passato interista per il Milan? Ecco cosa si dice sulla punta

Milan, cresce l’ipotesi Icardi per rinforzare l’attacco. Il club rossonero valuta il ritorno dell’ex Inter per completare la rosa di Allegri

Il Milan capolista non intende fermarsi. Pur guidando la classifica e mostrando grande continuità, la dirigenza di via Aldo Rossi è consapevole che per consolidare il primato e puntare allo Scudetto serve un ultimo tassello: un centravanti di peso ed esperienza. Se il sogno rimane Joshua Zirkzee, nelle ultime ore è emersa una suggestione clamorosa per i tifosi rossoneri: il possibile ritorno di Icardi a Milano.

Secondo quanto riportato da Monica Colombo sul Corriere della Sera, l’ex capitano dell’Inter si sarebbe offerto al Milan. Attualmente al Galatasaray, Icardi sente forte il richiamo dell’Italia e sarebbe pronto a tornare a Milano, pur vestendo la maglia della rivale cittadina. La motivazione dell’argentino è tale da spingerlo a un sacrificio economico importante: sarebbe disposto a ridursi drasticamente l’ingaggio da 11 milioni di euro, mentre il club turco potrebbe lasciarlo partire praticamente a costo zero, rendendo l’operazione potenzialmente low cost.

Dal punto di vista tecnico, Icardi rispecchia perfettamente il profilo richiesto da Massimiliano Allegri: un vero numero 9, predatore d’area e finalizzatore naturale, in grado di concretizzare ogni occasione. Tuttavia, la dirigenza rossonera resta prudente: a 32 anni e con alcuni acciacchi recenti, ci sono dubbi sulla sua tenuta fisica, soprattutto considerando l’intensità del campionato italiano e la seconda parte di stagione ad altissimo ritmo.

Il Milan riflette: l’istinto del gol di Icardi può compensare il rischio clinico? Allegri resta in attesa, consapevole che il mercato di gennaio potrebbe riservare colpi di scena decisivi per completare una rosa già competitiva e pronta a lottare fino alla fine per lo Scudetto.

