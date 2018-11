Icardi-Real Madrid: Perez lo vorrebbe, ma c’è un ostacolo…

Mauro Icardi piace molto al presidente del Real Madrid Florentino Perez, il quale vorrebbe evitare qualsiasi rapporto con Wanda Nara

Il Real Madrid è alla disperata ricerca di un attaccante. E non è un segreto che nella lista dei grandi bomber figuri anche il Capitano dell’Inter Mauro Icardi. L’attaccante nerazzurro è da tempo obiettivo di mercato di Florentino Perez, che ha ripreso a monitorarlo con grande interesse dopo le prestazioni decisive in Champions.

Icardi ha più volte dichiarato di voler continuare la sua carriera a Milano, dove si trova molto bene. Ma si sa che quando c’è da intavolare una trattativa, il presidente blancos è un vero maestro, capace di mettere sul banco offerte irrinunciabili. Tuttavia, uno degli ostacoli più insidiosi che potrebbe incontrare non riguarderebbe più di tanto l’attaccante argentino, quanto piuttosto Wanda Nara. Perez ha evidentemente avuto modo di osservare la risolutezza mostrata dalla moglie-agente verso la società interista e teme che la sua presenza possa portare ulteriori conflitti nel suo club, che attualmente non naviga in acque tranquille.