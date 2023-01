Icardi rinato in Turchia: sei gol e quattro assist in nove gare

Mauro Icardi, gossip a parte, sembra rinato in Turchia: con l’ultimo gol segnato all’Antalyaspor sono 6 reti in 9 presenze con il Galatasaray

Se al momento non sembra molto fortunato in amore, sicuramente il gioco e il pallone sorridono a Mauro Icardi, che al Galatasaray si è ritrovato. Con l’ultima rete segnata contro l’Antalyaspor, l’argentino ha realizzato sei gol (a segno in entrambi i derby con Fenerbahce e Besiktas) in nove presenze, condite anche da quattro assist.

Come riportato da Tuttosport, però, non può mancare una nota di rotocalco alle vicende dell’argentino, che avrebbe chiesto l’affidamento in esclusiva delle due figlie avute con Wanda Nara. Inoltre ieri non era presente in tribunale a Milano per testimoniare nel processo intentato da Brozovic, lo stesso Icardi e la ex compagna contro Fabrizio Corona.