 Icardi ritorna in Serie A? La situazione
Serie A

Icardi ritorna in Serie A? Quella squadra vuole fare sul serio per riportare la punta nel campionato italiano

33 minuti ago

Icardi

Icardi, il ritorno in Serie A passa dal Milan: proposta a costo minimo ma restano dubbi sulla tenuta fisica

Il nome di Icardi torna prepotentemente nel dibattito di mercato attorno al Milan, proprio mentre il club rossonero continua a valutare un centravanti esperto per rinforzare la rosa. L’obiettivo primario resta Joshua Zirkzee, ma il costo elevato dell’operazione spinge la dirigenza a sondare alternative più economiche. E tra le opzioni, la più sorprendente è proprio il possibile ritorno di Icardi in Serie A.

Come riportato da Monica Colombo del Corriere della Sera, l’attaccante argentino del Galatasaray sarebbe pronto a «tornare di corsa in Italia» pur di rimettersi in gioco in un top club. La volontà di Icardi è talmente forte che il giocatore sarebbe disposto ad accettare un netto «decurtamento dell’ingaggio» rispetto agli attuali 11 milioni di euro percepiti in Turchia. A rendere la situazione ancora più interessante per il Milan è il fatto che il suo cartellino sarebbe «gratis o quasi», una vera occasione sul piano economico.

L’entourage di Icardi ha già fatto arrivare l’offerta ai rossoneri, sottolineando come il 32enne rappresenti esattamente il profilo ricercato da Massimiliano Allegri: un numero 9 d’area, abile nell’attaccare il primo palo, nel finalizzare a pochi tocchi e nel garantire esperienza nei momenti chiave della stagione. Un giocatore, insomma, che conosce alla perfezione la Serie A e che ha costruito la sua carriera proprio su gol pesanti e continuità realizzativa.

Nonostante l’incredibile vantaggio economico, il Milan resta però prudente. La dirigenza rossonera nutre «perplessità sulla tenuta fisica» di Icardi, considerato che negli ultimi anni la sua continuità atletica è stata altalenante. Il club deve quindi valutare se l’istinto del gol e l’esperienza dell’argentino possano compensare il rischio legato alla sua condizione.

Per ora, la pista rimane aperta ma non prioritaria: il possibile ritorno di Icardi in Serie A dipenderà dalla capacità di convincere il Milan che, nonostante i dubbi, l’affare sia davvero sostenibile.

