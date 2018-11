Icardi stupisce: gol da urlo in allenamento! – VIDEO

Mauro Icardi si rende protagonista di una prodezza meravigliosa in allenamento con l’Argentina, in attesa del primo gol ufficiale

È soltanto un allenamento, ma può essere un segnale incoraggiante per l’Argentina e per Mauro Icardi in prospettiva futura. L’attaccante dell’Inter ha infatti realizzato un gol stupendo in rovesciata durante l’ultimo allenamento.

In attesa che il bomber argentino si sblocchi in una partita ufficiale, la sua nazionale si gode la bellezza di questo gesto tecnico, un gol alla Cristiano Ronaldo che non sarebbe male vedere in un grande stadio durante un match importante: che l’attaccante si stia allenando per questo?