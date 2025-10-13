Icardi Serie A, quel club vuole l’argentino a gennaio: i dettagli

Icardi sogna il ritorno in Italia: il Torino ci pensa per gennaio. Cairo vuole regalare l’argentino ai tifosi: affare possibile? Le ultime

Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. L’attaccante argentino, oggi in forza al Galatasaray, starebbe valutando seriamente l’idea di un ritorno in Serie A. Dopo diverse stagioni lontano dall’Italia, dove ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, Icardi desidera rimettersi in gioco in un campionato che conosce alla perfezione e che lo ha consacrato tra i migliori bomber europei.

Secondo le ultime indiscrezioni, gli agenti di Icardi stanno sondando diverse possibilità per un trasferimento nel mercato di gennaio. Tra i club contattati ci sarebbe anche il Torino, squadra che negli ultimi anni ha sempre cercato di rafforzare il reparto offensivo con profili di esperienza e carisma. Il presidente Urbano Cairo nutre da tempo una profonda stima per Icardi, apprezzandone sia le doti tecniche sia la personalità da vero leader d’attacco.

L’operazione non sarebbe semplice, ma nemmeno impossibile. Il Galatasaray potrebbe essere disposto a trattare un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe al Torino di contenere i costi iniziali. Icardi, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, anche per motivi familiari e ambientali. La Serie A rappresenta per lui un contesto ideale per rilanciarsi e tornare protagonista dopo le ultime stagioni altalenanti in Turchia e in Francia.

Dal punto di vista tecnico, l’arrivo di Icardi darebbe una nuova dimensione all’attacco granata. Juric, se dovesse restare sulla panchina del Torino, avrebbe finalmente un centravanti capace di garantire gol, esperienza e un riferimento costante in area di rigore. L’argentino potrebbe diventare il punto di riferimento del progetto granata, portando entusiasmo a una piazza che sogna un ritorno nelle zone alte della classifica.

Resta da capire se il Torino riuscirà a sostenere l’ingaggio di Icardi, che attualmente percepisce uno stipendio importante al Galatasaray. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza: il desiderio di tornare protagonista in Serie A e di riconquistare il cuore dei tifosi italiani potrebbe spingere Icardi ad accettare un sacrificio economico pur di vestire nuovamente una maglia italiana.

Insomma, il mercato di gennaio potrebbe regalare una sorpresa clamorosa: Icardi al Torino non è più solo una suggestione, ma una possibilità concreta che sta prendendo forma giorno dopo giorno.