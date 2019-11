Icardi: «Voglio continuare a migliorare. Sul trasferimento al Psg…»

Icardi parla della sua nuova esperienza con il Psg: «Non è stato difficile venire qui, è più complicato per la mia famiglia»

L’attaccante del Psg, Mauro Icardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della rivista Hypebeast. Ecco le parole dell’ex Inter sulla sua esperienza transalpina:

«L’anno scorso non è stato facile anche se ho avuto l’opportunità di giocare molte partite e di segnare qualche gol. La mia ambizione è continuare a migliorare e voglio continuare a essere uno dei più importanti centravanti al mondo. Difficile venire qui? No. Ma poiché siamo una grande famiglia con cinque figli, il cambiamento è più complicato per loro. Sono ancora a scuola a Milano e si uniscono a me qui durante le vacanze».