Ifab, dal VAR sul secondo giallo al caso Vinicius‑Prestianni: tutte le nuove regole allo studio

Ifab, rivoluzione in arrivo: VAR ampliato e norme anti‑razzismo dopo il caso Vinicius Prestianni. Tutti i dettagli

L’Ifab sta valutando una serie di modifiche regolamentari che potrebbero incidere in modo significativo sul gioco. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il Board internazionale è pronto a introdurre novità pensate per risolvere criticità emerse anche in Serie A. Tra le misure più vicine all’approvazione figurano l’utilizzo del VAR per l’assegnazione dei calci d’angolo e la possibilità di intervenire sul secondo cartellino giallo, tema tornato d’attualità dopo l’espulsione di Kalulu in Inter‑Juventus.

Un altro pacchetto di proposte riguarda la gestione dei tempi di gioco. L’Ifab sta valutando un countdown di 5 secondi per rimesse laterali e calci di punizione, oltre al monitoraggio del tempo impiegato dai calciatori per lasciare il campo durante una sostituzione, fissato in un massimo di 10 secondi. Chi esce per ricevere cure mediche, inoltre, dovrà attendere almeno un minuto prima di rientrare. Sul tavolo anche la riforma del fuorigioco proposta da Arsène Wenger: l’offside verrebbe fischiato solo se l’intero corpo dell’attaccante supera l’ultimo difendente, eliminando le sanzioni millimetriche.

L’Ifab sta lavorando anche su norme legate alla lotta al razzismo. L’organizzazione internazionale sta considerando di punire i giocatori che coprono la bocca durante un confronto con un avversario, pratica che rende difficile verificare eventuali insulti. La questione è tornata centrale dopo il caso Vinicius‑Prestianni, esploso durante Benfica‑Real Madrid nei playoff di Champions League, con accuse di insulti razzisti rivolte dal brasiliano all’argentino.

Infine, l’Ifab ha chiarito la posizione sul VAR per i calci d’angolo: la misura sarà facoltativa. La Fifa spinge per l’introduzione, mentre alcuni campionati – come la Premier League – restano contrari; la Serie A, invece, appare favorevole. È stata approvata anche la possibilità di correggere tramite VAR un cartellino giallo assegnato alla squadra sbagliata, ad esempio in caso di fallo di mano attribuito per errore al giocatore non coinvolto.