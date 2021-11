Ihattaren, parla il preparatore: «Si sta allenando duramente, vuole dare il massimo»

Jordy Best, preparatore atletico di Mohamed Ihattaren in Olanda, rassicura sulle volontà e condizioni del calciatore

Jordy Best, personal coach di Mohamed Ihattaren, ha studiato un percorso di allenamento al ritrovamento della condizione del centrocampista in prestito alla Sampdoria. Il preparatore scaccia anche l’ipotesi che Ihattaren voglia ritirarsi dal mondo del calcio.

RITIRO – «Secondo me non ha mai pensato di lasciare il calcio, questa è la mia opinione».

CONDIZIONE – «Gestire programmi individuali per atleti professionisti è il mio lavoro, per farli rendere al massimo fisicamente e mentalmente. Si sta allenando duramente ed è sempre pronto a a dare il massimo delle sue potenzialità. Mi sta facendo un’ottima impressione, non vedo grandi differenze dal Mo di un paio di stagioni fa per impegno e attitudine al lavoro. Deve solo pensare a fare ciò che di più ama al mondo: giocare a calcio».