Il calcio europeo è pieno di debiti, quello italiano già prima del Covid

Tutti i numeri e un’analisi sui debiti delle principali squadre europee nei confronti delle banche. I dettagli

«L‘annuale rapporto Uefa sullo stato del calcio europeo fornisce informazioni estremamente interessanti sulle condizioni dell’indebitamento dei club fotografando le fonti finanziarie su cui il sistema del calcio europeo si regge». Inizia così oggi la riflessione che propone il Corriere dello Sport. Una “classifica” che vede primeggiare due club allenati da due tecnici italiani: il Tottenham di Antonio Conte e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nell’elenco delle squadre con i maggiori fatturati si vede quanto la situazione sia andata aggravandosi in seguito al Covid, un periodo tempestoso soprattutto per il Barcellona oltre al Real. Oltre alla preoccupazione per 4 club italiani (Inter, Roma, Juventus e Milan con diversi gradi di esposizione), vi sono modelli virtuosi ed è interessante (diciamo così) che tra questi ci sia il Manchester City, il club che molti in Premier vorrebbero escludere per la somma di irregolarità commesse (da verificare, ovviamente).

Situazione debitoria dei club e variazione dal 2019

Tottenham – 1,007 miliardi di euro (+267 milioni)

Real Madrid – 967 milioni di euro (+773 milioni)

Barcellona – 841 milioni di euro (+768 milioni)

Manchester United – 751 milioni di euro (+141 milioni)

Atletico Madrid – 536 milioni di euro (+169 milioni)

Inter – 390 milioni di euro (+77 milioni)

Roma – 271 milioni di euro (+45 milioni)

Juventus – 223 milioni di euro (-250 milioni)

Liverpool – 103 milioni di euro (+47 milioni)

PSG – 90 milioni di euro (+90 milioni)

Milan – 71 milioni di euro (-25 milioni)

West Ham – 65 milioni di euro (+37 milioni)

Siviglia – 48 milioni di euro (+41 milioni)

Arsenal – 20 milioni di euro (-218 milioni)

Ajax – 0 milioni di euro (+0 milioni)

Bayern Monaco – 0 milioni di euro (+0 milioni)

Borussia Dortmund – 0 milioni di euro (+0 milioni)

Chelsea – 0 milioni di euro (+0 milioni)

Lipsia – 0 milioni di euro (+0 milioni)

Manchester City – 0 milioni di euro (-8 milioni)

Diventa interessante, a proposito della Serie A, ripassare qual era la situazione debitoria dei club nel 2018-19, prima che il mondo tutto facesse la conoscenza del Covid e delle sue nefaste conseguenze economiche.

Juventus 576,8

Inter 490,1

Roma 425,5

Milan 164,4

Lazio 121

Genoa 100,7

Udinese 82,3

Bologna 75,3

Napoli 74,2

Sassuolo 63,1

Atalanta 51,3

Sampdoria 45,7

Chievo 45,2

Cagliari 35,4

Parma 34,4

Spal 34,2

Torino 20,7

Fiorentina 15,2

Empoli 14,1

Frosinone 12,7