Il CONI risponde a Sandulli: «Dichiarazioni rilasciate a titolo esclusivamente personale»

Il CONI ha risposto alle dichiarazioni di Sandulli in merito alla penalizzazione della Juventus con un comunicato ufficiale

Il CONI ha risposto alle dichiarazioni di Sandulli in merito alla penalizzazione della Juventus con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state rilasciate a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti.