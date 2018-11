Mughini non ci sta: «Il convegno a Napoli su arbitri e Juve? Feccia»

Giampiero Mughini, scrittore, giornalista e grande tifoso della Juventus dice la sua sul convegno universitario che si terrà all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nella giornata di domani, che tratterà il tema degli aiuti da parte degli arbitri e della Var alla Juventus negli ultimi anni: «Feccia! La feccia è sempre esistita ed esisterà sempre. E’ davvero penoso che nel 2018 dentro un’università l’argomento sia una tale cialtronata. Un evento penoso per la città di Napoli. A questo convegno interverranno magistrati che vorrebbero controllare la regolarità del campionato: ma non hanno niente di meglio da fare?».

Parole dai forti toni e che attirano ancora di più l’astio nei suoi confronti da parte di tutto il popolo antijuventino. Mughini infatti nelle sue ultime uscite ha risposto alle provocazioni contro la sua squadra del cuore in modi sempre più spiacevoli e sul caso Cristiano Ronaldo dichiarò in mondovisione che lo stupro e un rapporto sessuale non consenziente erano due cose molto diverse tra loro.