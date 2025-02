Calcio estero, Il Fenerbahce difende Mourinho dalle accuse di razzismo: «Dichiarazione distorta, patetica calunnia per cambiare la realtà»

Il club turco difende l’allenatore portoghese dalle accuse di razzismo rivolte dal Galatasaray: il comunicato della società

Dopo la sfida di ieri tra Galatasaray e Fenerbahce terminata con uno 0-0 ci sono state non poche proteste sia per l’arbitraggio ma anche per alcune parole pronunciate da José Mourinho. Infatti il club giallorosso ha annunciato che prenderà provvedimenti e denuncerà il portoghese per “frasi razziste“.

Nel posta partita Mourinho ha parlato delle proteste dello staff e dei giocatori giallorossi dicendo che “saltavano come scimmie“. Dopo l’accusa del Galatasaray è arrivata la replica del Fenerbahce.

COMUNICATO DEL CLUB – «Questa dichiarazione si è resa necessaria in merito a un argomento che è sulla bocca di tutti dopo la partita giocata tra la nostra squadra di calcio e il Galatasaray. Una dichiarazione rilasciata dal nostro direttore tecnico José Mourinho dopo la partita è stata completamente estrapolata dal contesto e deliberatamente distorta. Come ogni persona di buon senso può vedere e capire, queste espressioni, utilizzate da José Mourinho per descrivere la reazione estrema dello staff tecnico della squadra avversaria alle decisioni dell’arbitro durante la partita, non possono in alcun modo essere associate al razzismo. Cercare di dipingere questo discorso come razzista è un approccio del tutto fuori luogo. Vorremmo informare il pubblico che eserciteremo i nostri diritti legali in merito a questa patetica calunnia che mira a escludere la concorrenza dal campo, a cambiare la realtà e a manipolarla».