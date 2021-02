Il Liverpool abbraccia Klopp dopo la scomparsa della madre: «Non camminerai mai solo»

Il Liverpool fa sentire la sua vicinanza a Jurgen Klopp per la scomparsa della madre

Giornata difficile oggi per Jurgen Klopp che ha perso la madre di 81 anni e, inoltre, non potrà partecipare al funerale a causa del protocollo anti-Covid. Il Liverpool ha voluto far sentire la propria vicinanza al suo allenatore, con un bel post social.

«You’ll Never Walk Alone, Jurgen». Citando il famigerato coro cantato dai tifosi dei Reds per la squadra.