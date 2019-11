Come riporta Tuttosport, il Milan potrebbe cedere Franck Kessie già a gennaio: il Wolwerhampton tra le candidate

Dopo la mancata convocazione per la partita contro la Juventus, il Milan e Franck Kessie potrebbero salutarsi già a gennaio. Il centrocampista non rientra nei piani di Pioli e, come riporta Tuttosport, la cessione è vicina.

La Premier League è una destinazione plausibile, prima fra tutte il Wolwerhampton, ai quali i rossoneri hanno già ceduto in estate Patrick Cutrone. La valutazione da parte del Milan si aggira sui 30-35 milioni e la trattativa ha buone chances di andare in porto.