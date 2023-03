Il Milan ha in mente l’offerta al Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz: i dettagli

Il Milan avrebbe già in mente l’offerta da fare al Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz. Ecco i dettagli della proposta

Il Milan avrebbe già in mente l’offerta da fare al Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz. Il prezzo fissato dai Blancos per il riscatto è di 22 milioni di euro ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero vorrebbe uno sconto.

Nei prossimi giorni, infatti, Maldini e Massara dovrebbero presentare un’offerta agli spagnoli di circa 16 milioni di euro più bonus, con l’obiettivo di tenere il giocatore in squadra. Il confronto tra le due società sarebbe atteso a breve