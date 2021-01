Il Napoli davanti a tutti per Zaccagni: stretta di mano Giuntoli-D’Amico

Calciomercato Napoli: gli azzurri sarebbero in pole position per Mattia Zaccagni, con l’accordo già trovato con il Verona

Mattia Zaccagni è al centro dei desideri di tutte le big del nostro campionato, e ben prima della magica rovesciata che ha steso lo Spezia domenica scorsa. E davanti a tutti per accaparrarsi il giocatore, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe il Napoli.

Il d.s. Cristiano Giuntoli ha telefono nei giorni scorsi il collega veronese D’Amico arrivando all’accordo verbale anche sulla cifra: 15 milioni di euro. L’affare si potrebbe concretizzare a giugno, ma tra i due direttori sportivi ci sarebbe stata una stretta di mano virtuale per suggellare l’accordo per vedere Zaccagni in azzurro la prossima stagione.