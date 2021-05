La Salernitana è seconda e torna in Serie A, mentre Brescia e Chievo si qualificano ai playoff: il Punto sulla B al termine della stagione regolare

Le ultime due giornate della stagione regolare di Serie B hanno espresso gli ultimi verdetti in testa e in coda alla classifica. Quello più importante è la promozione in Serie A della Salernitana di Fabrizio Castori, che chiude con 2 vittorie sull’Empoli (già promosso) e sul Pescara (già retrocesso) e vola nel massimo campionato dopo 23 anni. Il punto sulla B: c’era grande attesa e incertezza anche per i posti che danno diritto a disputare i playoff. In 3ª e al 4ª posizione si classificano il Monza di Brocchi e il Lecce di Corini, che in virtù del piazzamento finale godranno di un vantaggio importante negli spareggi promozione.

Dietro di loro staccano il pass anche il Venezia di Paolo Zanetti (2 pareggi nelle ultime due giornate) e il Cittadella di Roberto Venturato (in flessione con una sconfitta e un pareggio finale ottenuto proprio contro i lagunari). La lotta per gli ultimi due posti si è risolta invece in favore del lanciatissimo Brescia di Pep Clotet (2 vittorie decisive con SPAL e Monza). Beffata la SPAL di Massimo Rastelli, che dopo esser stata a lungo durante la stagione in zona playoff, paga a caro prezzo la flessione finale.

In coda a Virtus Entella e Pescara, già retrocesse in Serie C, si aggiunge la Reggiana, sconfitta dal Lanerossi Vicenza nell’ultima giornata. L’Ascoli di Sottil, nonostante la bella rimonta finale, cede nell’ultimo turno al Chievo (3-0 per i Mussi volanti) e si giocherà lo spareggio salvezza contro il Cosenza di Occhiuzzi.

Ora, in un calendario senza sosta anche per il campionato di Serie B, si disputeranno playoff e playout. Si comincia già giovedì con le due sfide preliminari degli spareggi promozione fra Cittadella e Brescia e fra Venezia e Chievo. Le due vincenti affronteranno lunedì 17 maggio rispettivamente Monza e Lecce nelle semifinali. Soltanto una squadra, alla fine, farà compagnia ad Empoli e Salernitana e festeggerà la promozione in Serie A. Sabato 15 si disputerà invece l’andata del playout fra Cosenza e Ascoli.