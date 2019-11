Il Real Madrid gioca la carta Bale per arrivare a Sterling: la risposta del City

Il Real Madrid alle prese col caso Bale: proposto il gallese al Manchester City per arrivare a Sterling. Secco il rifiuto degli inglesi

Gareth Bale è ai margini del Real Madrid da inizio stagione. I Blancos non sono riusciti a venderlo nell’ultima sessione estiva di mercato e, per tale motivo, provano adesso a utilizzarlo come pedina di scambio.

La Gazzetta dello Sport fa sapere come il club di Florentino Perez abbia proposto il gallese al Manchester City per arrivare a Raheem Sterling. Secco il rifiuto da parte del club inglese, che non ha intenzione di accettare la proposta.