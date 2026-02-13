Il rinnovo di Spalletti con la Juve non è più così sicuro: allarme bianconero

Luciano Spalletti sta facendo un buon lavoro alla guida della Juventus ma al momento il rinnovo è tutt’altro che deciso.

La Juventus arriva al big match di San Siro contro l’Inter vogliosa di riscatto. Le ultime due uscite hanno deluso i tifosi bianconeri, ma solo dal punto di vista del risultato: sia a Bergamo che all’Allianz Stadium contro la Lazio la squadra allenata da Luciano Spalletti ha confermato la crescita vista in questi ultimi mesi, pur non riuscendo a capitalizzare la grande mole di gioco creata.

L’eliminazione in Coppa Italia e il successivo pari in campionato hanno fatto crescere nel gruppo una forte voglia di rivalsa: il derby d’Italia sembra capitare davvero a fagiolo. I bianconeri andranno a caccia dei tre punti non per continuare a sperare in una rimonta scudetto – che rimarrebbe praticamente impossibile anche andando a -9 – ma per consolidare il quarto posto, attualmente condiviso con la Roma di Gasperini.

Spalletti sa bene che il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League è vitale per il club ed è una condizione essenziale per la sua permanenza a Torino. Per molti tifosi il tecnico di Certaldo dovrebbe essere confermato a prescindere, anche se la Juve dovesse fallire l’obiettivo Champions.

Juve in allarme, così Spalletti non resta: tifosi preoccupati

Finora, però, dal club torinese non sono ancora arrivati segnali in tal senso e anche l’allenatore toscano sta facendo i suoi opportuni ragionamenti. Il giornalista Enzo Bucchioni, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha lanciato l’allarme: Spalletti vuole avere la garanzia che la società gli metterà in mano una rosa competitiva, in grado di fare il calcio che ha in testa.

“Attenzione, non vuole dieci campioni, sarebbe troppo facile e non si potrebbero comprare, vuole semplicemente degli elementi in sintonia con le sue idee“, ha detto Bucchioni, sottolineando come la Juve sia una squadra “costruita male“: alcuni giocatori (il giornalista se la prende in particolare con Cambiaso e Locatelli per gli errori grossolani commessi contro la Lazio) non sembrano proprio all’altezza di una maglia così pesante come quella bianconera.

“Spalletti ha voglia di vincere sempre, in questo caso anche di rivincita dopo l’amara esperienza in Nazionale, se capisce che anche questa è davvero l’idea della società Juve, date per scontato il suo rinnovo – ha aggiunto il giornalista – Altrimenti aspetterà fino a giugno e se dovesse vedere cose che non gli garbano, la soluzioni non gli mancheranno“.

Uno scenario che ovviamente il popolo bianconero spera non si verifichi: la strada tracciata da Spalletti è quella giusta, ora tocca alla società accontentare il tecnico e costruire una rosa finalmente competitiva in Italia e in Europa.