Ilaria D’Amico racconta Buffon: «Bestemmia? Fa parte della sua toscanità»

Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, racconta il portiere della Juve nel giorno del suo 43esimo compleanno: le parole

Compleanno speciale per Gigi Buffon, che oggi compie 43 anni circondato dall’amore della sua famiglia e dei tifosi bianconeri. A raccontare il portiere della Juve ci ha pensato Ilaria D’Amico, sua compagna, a Tuttosport.

43 ANNI – «Il regalo gliel’ho già annunciato, ma lo teniamo per noi… La torta sarà molto sabauda, tra le preferite di Gigi. Il cioccolato e la nocciola non mancheranno. Un po’ perché siamo in Piemonte e soprattutto perché dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini».

BESTEMMIA – «È una cosa che fa parte della sua toscanità. Nonostante la mamma sia la donna più religiosa che conosca e Gigi stesso sia molto praticante, ci sono delle espressioni colorite che fanno parte del suo gergo. Se i nostri figli dicono una parola fuori posto, lui si arrabbia moltissimo. È un gergo più legato al campo e sarei curiosa di sapere se effettivamente ha pronunciato la lettera D o la Z, lui di solito dice “zio”… Deve cambiare espressione, comunque. È il primo che ci resta male quando gli scappa».