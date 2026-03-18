Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Dal rimpianto di Cairo alle prospettive future per il centrocampista

Il Torino di Roberto D’Aversa sta cercando di rilanciare uno dei suoi calciatori più discussi: Ivan Ilic, centrocampista serbo che, nonostante l’investimento da 17 milioni di euro, non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la missione del club granata è recuperare il valore di Ilic, sia sul campo che sul mercato.

Le difficoltà del passato

L’acquisto di Ilic dal Verona aveva suscitato ottime aspettative, ma finora la sua esperienza a Torino è stata deludente. Nonostante le qualità fisiche e tecniche che gli permettono di giocare sia come mezzala che come regista, il serbo ha trovato difficoltà ad adattarsi al sistema di gioco granata. La sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, oltre a una fastidiosa lombosciatalgia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Anche in passato, Ilic ha avuto contrasti con gli allenatori, che lo hanno ripreso pubblicamente per le sue prestazioni.

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La nuova opportunità con D’Aversa

Ora, sotto la guida di D’Aversa, che lo ha descritto come un centrocampista con grande personalità, Ilic ha l’opportunità di dimostrare il suo valore. Nonostante i pochi minuti giocati finora nel 2026, l’allenatore del Torino ha sottolineato l’importanza di far rientrare il centrocampista in condizione per valorizzarlo al meglio nelle ultime nove partite della stagione. Se il Torino non riuscirà a cedere Ilic in estate, la sua partenza a parametro zero nel 2027 potrebbe rappresentare una grave perdita economica.

Il futuro di Ilic e il mercato

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Ilic e per quello del Torino. La società granata, se non dovesse riuscire a valorizzarlo sul campo, potrebbe decidere di cederlo in estate, con alcune squadre già interessate al suo cartellino. Tuttavia, la priorità per D’Aversa è far rendere al massimo Ilic, così da giustificare l’investimento e migliorare le prestazioni della squadra. Il futuro del serbo dipenderà quindi dalle sue capacità di adattarsi al progetto del tecnico e dimostrare la sua utilità per il Torino nel finale di stagione.